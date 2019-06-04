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Avrasya Tünel girişinde para isteğini geri çevirince bıçaklandı:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

Fatih Avrasya Tüneli Kadıköy’den Bakırköy istikametinde kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, kendilerine para vermediği gerekçesiyle Afgan uyruklu bir kişiyi bıçakladı.

Avrasya Tünel girişinde para isteğini geri çevirince bıçaklandı:1 yaralı

Fatih Avrasya Tüneli Kadıköy’den Bakırköy istikametinde kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, kendilerine para vermediği gerekçesiyle Afgan uyruklu bir kişiyi bıçakladı. Afgan uyruklu şahıs kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren zanlı ya da zanlılar olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 03.15 sularında Fatih Avrasya Tüneli Avrupa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen ve henüz kimliği belirlenemeyen Afgan uyruklu bir kişi, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca durduruldu. Şüpheli ya da şüpheliler, tünel çıkışı yakınlarında gençten para talep etti. Karşı çıkan Afgan uyruklu genç, bıçaklandı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden Bakırköy istikametine kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genci gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gencin ilk yardımına Avrasya Tüneli’ndeki görevli polisler koştu. Polislerin haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ilk müdahalenin ardından Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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