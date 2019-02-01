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Avrasya Tüneli bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVRASYA Tüneli, gece saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVRASYA Tüneli, gece saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Asya ile Avrupa yakasını boğazın altından birleştiren Avrasya Tüneli, gece yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 00.00 -05.00 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Tünelin girişlerine belediye işçileri tarafından uyarıcılar yerleştirildi. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, daha önceden belirlenen başka güzergâhlara yönlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda da, "30 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihinde 00.00 ile 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi, kalite standartları kapmasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" denildi.

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