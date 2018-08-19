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AVRASYA TÜNELİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 22:08 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirildi.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler

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