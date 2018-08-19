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Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 22:54 | Son Güncelleme

AVRASYA Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-AVRASYA Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirildi.

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