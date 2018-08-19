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Avrasya Tüneli çift yönlü trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 22:13 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur"

İSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda da, "Avrasya Tüneli geçici süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli şüpheli paket

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