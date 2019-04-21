AVRASYA TÜNELİ CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NEDENİYLE YAKLAŞIK 2 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALACAK

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tünelin, yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı olacağı öğrenildi. Tünel girişine gelen trafik polisleri, yolu trafiğe kapatarak vatandaşları farklı güzergahlara yönlendirdi.

Tünelin, Asya-Avrupa yakası yönünde 14.00 ile 16.15 saatleri arasında, Avrupa-Asya yönünde ise 15.00 ile 16.15 saatleri arasında trafiğe kapalı kalacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerden görüntü

-Trafiğin kapatılması

