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- AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE KAZA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

  * Gişeye çarparak devrilen cip nedeniyle 3 gişe trafiğe kapandı *Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araç çekiciye yüklenerek yol açıldı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde bir cip gişelere çarparak devrildi.

* Gişeye çarparak devrilen cip nedeniyle 3 gişe trafiğe kapandı

*Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araç çekiciye yüklenerek yol açıldı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde bir cip gişelere çarparak devrildi. Kazada sürücü yara almazken 3 gişe trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken aracın kaldırılmasının ardından hasar gören bir gişe hariç diğer gişeler açıldı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Ertan Kurt'un kullandığı 34 TA 1158 plakalı cip Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde gişeye çarparak devrildi. Kazayı gören polis ekibi ve görevliler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kaza nedeniyle 3 gişe trafiğe kapatılırken Avrasya Tüneli girişinde uzun araç kuyrukları oldu.Polis ekipleri dubalarla çevre güvenliği aldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen aracı kaldırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araç çekiciye yüklenerek yol açıldı. Kaza nedeniyle zarar gören bir gişe kapatılırken diğer gişelerde yol açıldı. Görevlilerin zarar gören gişedeki çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:
-Avrasya Tüneli'nden görüntü
-Polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Devrilen cipin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Cipin kaldırılması
-Zarar gören gişeden görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü
-Sürücünün polise bilgi vermesi
-Sürücü ile röp
-Diğer gişeden geçen araçların görüntüsü
-Cipin çekici ile götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler

27.08.2018 - 08.43 Haber Kodu : 180827011
27.08.2018 - 09.14 Haber Kodu : 180827012

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