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Avrasya Tüneli girişinde kaza! 3 gişe trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 08:36 | Son Güncelleme

Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi. 3 gişe trafiğe kapatıldı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Avrupa'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli Üsküdar trafik kazası

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