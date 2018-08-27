Avrasya Tüneli girişinde kaza! 3 gişe trafiğe kapatıldı

Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Avrupa'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

DHA



