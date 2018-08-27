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Avrasya Tüneli girişinde kaza; 3 gişe trafiğe kapatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'DA Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR'DA Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Avrupa'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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