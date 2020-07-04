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Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 02:06 | Son Güncelleme

Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde kaza yapan otomobillere vurmamak için şerit değiştiren ancak kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak bir iş yerinin duvarına vurdu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında D100 Karayolu Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Kaza yapan iki araç yol kenarında durdu. Arkadan gelen Abdulsamet Baş ise, kullandığı otomobil ile duran araçlara vurmamak için direksiyonu sağa kırdı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına vurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Abdulsamet Baş'ın hayatını kaybettiği, araçta bulunan Serkan A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Ayrıca ilk kazada otomobillerden birinde bulunan Mustafa B.'nin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Baş'ın cenazesi ise incelemeler sonucu morga kaldırıldı.

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"KAZADAN KAÇMAK İÇİN BURAYA UÇTU"

Kazayı gören Mehmet Ülker yaşananları, "Buradaki araç Ankara istikametinden Harem istikametine geliyordu. Oradaki kazadan kaçmak için buraya uçtu. İçinde 2 kişi vardı, 1' i ölmüştü, diğeri de ağır yaralı hastaneye kaldırıldı" şeklinde anlattı.

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KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kazadan sonra yan yatan araçtaki yaralılara, çevredeki kişilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kazada ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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