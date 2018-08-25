Avrasya Tüneli’nde sevgilisiyle tek teker giden maganda kamerada

İstanbul’un TEM Otoyolu, E-5 Karayolu ve tünellerinde tek teker üstünde metrelerce giden motosikletli magandalara bir yenisi daha eklendi. Yasak olmasına rağmen başında kask olmadan Avrasya Tüneli’ne giren motosikletli bir maganda, arkasındaki sevgilisiyle trafikte seyreden araçların arasında tek teker üstünde metrelerce gitti. Hem kendi hem sevgilisi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Arkadaşı “özçekim” yaptı, maganda tek teker gitti

Tünel ile sınırlı kalmayan maganda, bir başka günde arkadaşlarıyla beraber trafikte adeta terör estirdi. Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan motosikletli magandalar, trafikte tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Yolda seyir esnasında motosikletlinin arkasındaki arkadaşı, önünde seyreden arkadaşını tek teker giderken kaydetti. O esnada bindiği motosikletin sürücüsü ise “Sen bizi çek” demesi üzerine kamera magandaya döndü. Araçların arasında tek tekerlek üzerinde giden maganda herkese korku dolu anlar yaşattı. (İHA)

