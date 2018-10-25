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Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 01:56 | Son Güncelleme

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları için geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalacak.

Ekiplerin saat 01.00'de başlayan ve 03.00'te sona ereceği açıklanan çalışmaları sırasında İstanbul Boğazı'nı tünelden geçmek isteyen sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönlendiriliyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.

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Avrasya Tüneli bakım ve onarım çalışmaları trafiğe kapatıldı

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