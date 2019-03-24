HABER

Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 06:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Yenikapı’daki "Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Yenikapı’daki "Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı’da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

201 bin lira maaşla asistan arıyor!201 bin lira maaşla asistan arıyor!
Yarına dikkat! Hepsi iptal edildi!Yarına dikkat! Hepsi iptal edildi!
MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hologram miting yaptı

Mansur Yavaş hologram miting yaptı

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli! Hepsi iptal edildi!

Yarına dikkat! Hepsi iptal edildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İstanbul'da feci kaza! Takla atarak durabildi!

İstanbul'da feci kaza! Takla atarak durabildi!

Dikkatsiz sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi! Aydınlatma direğini bile yerinden söktü!

Dikkatsiz sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi!

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.