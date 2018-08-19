AVRASYA TÜNELİ'NDEKİ İHBAR ASILSIZ ÇIKTI; TÜNEL TRAFİĞE AÇILDI

Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI-İdris TİFTİKÇİ-Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA

Benzini biten motosikletin şüpheli görülmesi üzerine Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Motosikletin sahibinin gelmesi ve incelemenin ardından, yaklaşık 40 dakika kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli'nde saat 21.30 sıralarında terk edilmiş olarak şüpheli bir motosiklet bulundu. Bunun üzerine Tünel, çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak olay yerine uzman ekip istendi. Uzman ekiplerin incelemesi sürerken, motosikletin sahibi olay yerine geldi. Motosikletin sahibinin, bittiği için motosikletine benzin almaya gittiğini beyan ettiği öğrenilirken incelemenin tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli, yaklaşık 40 dakikanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI...

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya tünelinde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." denildi.