HABER

Avrasya Tüneli'ndeki ihbar asılsız çıktı; Tünel trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 23:13 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI-İdris TİFTİKÇİ-Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA Benzini biten motosikletin şüpheli görülmesi üzerine Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI-İdris TİFTİKÇİ-Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA
Benzini biten motosikletin şüpheli görülmesi üzerine Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Motosikletin sahibinin gelmesi ve incelemenin ardından, yaklaşık 40 dakika kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.
Avrasya Tüneli'nde saat 21.30 sıralarında terk edilmiş olarak şüpheli bir motosiklet bulundu. Bunun üzerine Tünel, çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak olay yerine uzman ekip istendi. Uzman ekiplerin incelemesi sürerken, motosikletin sahibi olay yerine geldi. Motosikletin sahibinin, bittiği için motosikletine benzin almaya gittiğini beyan ettiği öğrenilirken incelemenin tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli, yaklaşık 40 dakikanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI...
İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya tünelinde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." denildi.

VALİLİKTAN İKİNCİ AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." duyurusunda bulundu.

İBB'DEN AÇIKLAMA...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirildi.

(FOTORĞAF)

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Çanakkale bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Çanakkale bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Bursa bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bursa bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!

Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli kavurma tarifi! (Video)

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli kavurma tarifi! (Video)

Kurban nasıl kesilir? (Video) Ne zamana, bayramın hangi gününe kadar kesilebilir?

Kurban nasıl kesilir? (Video) Ne zamana, bayramın hangi gününe kadar kesilebilir?

Hatay bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Hatay bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Hakkari bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Hakkari bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Gümüşhane bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Gümüşhane bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.