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AVRASYA TÜNELİ'NDEKİ İHBAR ASILSIZ ÇIKTI; TÜNEL TRAFİĞE AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 23:59 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI-İdris TİFTİKÇİ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA Benzini biten motosikletin şüpheli görülmesi üzerine Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI-İdris TİFTİKÇİ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Benzini biten motosikletin şüpheli görülmesi üzerine Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Motosikletin sahibinin gelmesi ve incelemenin ardından, yaklaşık 40 dakika kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, trafik güvenliğinin tehlikeye sokmaktan hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Avrasya Tüneli'nde saat 21.30 sıralarında 09 HB 732 plakalı motosiklet terk edilmiş olarak bulundu. Polis durumu şüpheli bularak Tünel'i, çift yönlü olarak trafiğe kapattı ve olay yerine uzman ekip istendi. Uzman ekiplerin incelemesi sürerken, motosikletin sahibi Emre A. olay yerine geldi. Emre A.'nın, yakıtı bittiği için motosikleti bırakıp benzin almaya gittiğini ve benzin alarak otostop yaparak olay yerine geri geldiğini beyan ettiği öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli, yaklaşık 40 dakikanın ardından tekrar trafiğe açıldı. Emre A. polis tarafından gözaltına alındı. Poliste herhangi bir suç kaydının olmadığı belirlenen Emre A., hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI...
İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya tünelinde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." denildi.

VALİLİKTAN İKİNCİ AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." duyurusunda bulundu.

İBB'DEN AÇIKLAMA...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kapatılan Avrasya Tünel'i
-Polis ekiplerini tünel girişlerindeki önlemi
-Durdurulan araçlar
-Tünelin trafiğe açılması

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