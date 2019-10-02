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Avrasya Ülkeleri Aile Kültür Derneği kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 19:33 | Son Güncelleme

Avrasya Ülkeleri Aile Kültür Derneği (AVAKDER) Ankara’da kuruldu.

Avrasya Ülkeleri Aile Kültür Derneği (AVAKDER) Ankara’da kuruldu. AVAKDER’in Rusya, Ukrayna, Moldova ve Belarus olmak üzere tüm Avrasya coğrafyasında toplumlar arası diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak, aile ve kültür temalı faaliyetlerde bulunmayı amaçladığı belirtildi.

Avrasya Ülkeleri Aile Kültür Derneği’nden (AVAKDER) kuruluş amacına ilişkin bir açıklama yapıldı. AVAKDER’den yapılan açıklamada, "Özellikle son 30 yılda Avrasya ülkelerinin birbirleri ile kurduğu politik, ekonomik ve askeri ilişkiler zaman içinde halklarının arasında da yakınlaşmayı ve birbirleri arasında düzenli göçleri de tetiklemiştir. Ortak dile ve kültüre sahip bu halkların birbirleri arasında kurduğu ailevi ve kültürel ilişkilerinde yaşadıkları problemlerin çözümü konusunda maalesef yeterli bir çalışma yapılmamaktadır. AVAKDER olarak işte bu noktada ortaya çıkan problemleri daha da derinleşmeden çözüme kavuşturmak istiyoruz" denildi.

Ankara merkezli kurulan AVAKDER’in Rusya, Ukrayna, Moldova ve Belarus başta olmak üzere ilerleyen zamanda 12 Avrasya ülkesinde yapılanmayı planladığı belirtildi. Açıklamada, “Avrasya ülkelerinin tamamında karşılıklı olarak kültürel farkındalıkların aşılması, toplumların pekişmesi ve toplumun temel taşı ailenin sosyal ve kültürel değerlerini anlayarak problemsiz kurulması veya yaşanan problemlerin giderilmesi adına ülkelerin ve milletlerin, sosyal, tarihsel, ahlaki, doğal, geleneksel, kültürel, sanatsal, sportif ve ekonomik vb. gibi her türlü maddi ve manevi, ulusal ve insani, medeni, özellikle ve hassasiyetle ailevi değerlerini gelecek nesillere anlatmak, aktarmak, yaşatmak, tanıtmak amacına köprü olmak üzere kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

“Bu gibi problemler aslında toplumsal problemler haline gelmiş”
Avrasya Ülkeleri Aile Kültür Derneği Kurucu Başkanı Murat Ali Kipritoğlu, dernekle ilgili yaptığı açıklamada, "Üç yıldır Ukrayna’da yaşamaktayım, kendi yaşadığım problemlerin çözümünü bulmaya çalışırken fark ettim ki bu gibi problemler aslında toplumsal problemler haline gelmiş konular. Bu süreç içerisinde aile ve çocuk problemleri yaşayan arkadaşlarımızla uluslararası dernekleşmenin hukuki gerekliliğine karar verdik. Yaşanan problemlerin temelinde özellikle bireylerin bir birini kültürel anlamda tam anlamıyla tanımamalarından kaynaklandığı kanısındayız. Yaşanan problemlere psikolojik ve hukuki anlamda destek ve çözümlerimiz olacaktır. Avrasya ülkelerinde aile problemi yaşayan herkesin avakder.com adresinden yada Facebook gibi sosyal medya kanallarımızdan bizlere ulaşmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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