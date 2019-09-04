Avrasya Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1. Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş’ında doktorluğunu da yapmış olan Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kadrosuna katıldı.

Özmenoğlu ilk olarak Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret programında, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran ve üniversitenin genel sekreteri Gülay Yeniçeri’de bulundu.

Yıldız burada yaptığı açıklamada ‘’Alanında çok başarılı olan akademisyenleri kadromuza dahil etmeye çalışıyoruz, Mehmet hocamız gibi birçok değerli akademisyeni aramızda görmekten onur duyduk. Avrasya Üniversitesi dört fakülte, bir yüksek okul, iki meslek yüksekokulu ve üç enstitüsü ile yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir ekiple başlangıç yapacak. Bir dönem içerisinde akademik kadromuzu 152 yeni akademisyen ile güçlendirdik. Bundan sonrada alanında en iyi olan hocalarımızı bünyemize katarak öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesine destek olacağız’’ dedi.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kadrosuna katılan Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu 1994-2008 yılları arasında KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Başkanlığı, 1995 yılında KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1998-2006 yılları arasıanda Trabzon Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanlığı,2000-2002 yılları arasında Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı, 2001 yılında 37. Türk Nöroloji Kongresi Başkanlığı, 2002 yılında 19. ULUSAL Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongre başkanlığı, 2004-2007 yılları arasında KTÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 2008 yılında 9. NÖBİVA Sempozyum Başkanlığı, 2003-2010 yılları arasında Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2015 yılları arasında Türkiye Nöroloji Bilimler Vakfı Başkanlığı, 2011-2013 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2018 yılında Özel İmperaial Hastanesi Nöroloji Uzmanı, Türk Nöroloji Derneği Bülteni Editörlüğünün yanı sıra KKTC kurucu Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş’ın 2011 yılında doktorluğunu yaptı.



