Avrasya Üniversitesi yerleşkesindeki yangın

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fahri Kaplan, Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi'ndeki Erdoğan Bayraktar Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde meydana gelen yangına müdahaleyi zamanında yaptıklarını belirterek, "Soğutma çalışmalarımız da bitmiştir. Tedbir olarak iki ekibimizi akşama kadar burada bekleteceğiz." dedi.

Kaplan, yangının meydana geldiği alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarının 09.09'da ulaştığını ifade ederek, yangına ilk Arsin, ardından da Ortahisar grubunun müdahalede bulunduğunu aktardı.

Yangını dış yüzey yani strafora bağlı yangın olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Kaplan, şöyle devam etti:

"Elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Kablo ile taşınan kıvılcımlar 6. ve 7. kattaki odalara, oradan da dış yüzeye intikal ediyor ve neticede strafor tutuşmasıyla beraber binanın kaplaması yanıyor. Can kaybı yoktur. Müdahaleyi zamanında ve yerinde yaptık şu anda soğutma çalışmalarımız da bitmiştir. Tedbir olarak iki ekibimizi akşama kadar burada bekleteceğiz."