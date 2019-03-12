HABER

Avrasya Üniversitesi'nde yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

VALİ USTAOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının sabah saatlerinde Avrasya Üniversitesi, Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde çıktığını, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hızlıca tahliye edildiğini belirterek, "Yangında herhangi bir yaralanma ve bir dumandan etkilenen olmadı.

VALİ USTAOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının sabah saatlerinde Avrasya Üniversitesi, Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde çıktığını, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hızlıca tahliye edildiğini belirterek, "Yangında herhangi bir yaralanma ve bir dumandan etkilenen olmadı. Öğrenciler, akademisyenler hızlıca tahliye dildi. Ekiplerimiz müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı" dedi.
Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, AFAD ve Kızılay ekipleri ise, tedbir amaçlı yerleşke bölgesinde bekletiliyor.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Karısını öldürmüştü...Avukatı "2 yıllık ömrü kaldı tahliye edin’ dediKarısını öldürmüştü...Avukatı "2 yıllık ömrü kaldı tahliye edin’ dedi
Didim açıklarında 20 kaçak göçmen yakalandıDidim açıklarında 20 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.