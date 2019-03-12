Avrasya Üniversitesi'nde yangın (9) (DRONE)

VALİ USTAOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının sabah saatlerinde Avrasya Üniversitesi, Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde çıktığını, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hızlıca tahliye edildiğini belirterek, "Yangında herhangi bir yaralanma ve bir dumandan etkilenen olmadı. Öğrenciler, akademisyenler hızlıca tahliye dildi. Ekiplerimiz müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı" dedi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, AFAD ve Kızılay ekipleri ise, tedbir amaçlı yerleşke bölgesinde bekletiliyor.

