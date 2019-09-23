Avrasya Üniversitesi’nde yeni akademik yıl törenle başladı

Avrasya Üniversitesi’nde 2019/2020 akademik yılı düzenlenen törenle başladı.

Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi 1. Dünya Savaşı Şehitler Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler üniversitenin Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu’nda devam etti. Etkinliklerin açılış konuşmasını Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan yaptı. İnan konuşmasında ‘’Avrasya Üniversitesi Trabzon şehrinin ikinci ve bölgemizin tek vakıf üniversitesidir. Avrasya Üniversitesi dört fakülte, iki meslek yüksekokulu, bir yüksekokul ve üç enstitü ile eğitim öğretime devam etmektedir. Yedi binin üzerinde öğrenci sayısı ile üniversitemiz şehrimiz ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında ciddi bir rol oynamakta ve ülkemizin kaliteli, yetişmiş insan ihtiyacına önemli katkıda bulunmaktadır. Bu öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunan her aşamadaki akademik ve idari kadroya teşekkür ederim. Ülkemiz ve dünyada eğitim ve öğretimde muazzam yarış devam etmektedir. Burada en önemli hususlardan birisi eğitim ve öğretimin kalitesidir. Avrasya Üniversitesi olarak özellikle son iki yıldır kalite alanında önemli çalışmalar yaptık. Üniversite sanayi işbirliği alanında yeni işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. Bu beyanda Avrasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni kurma kararı aldı. Kalite bakımından Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirmeye tabi tutulduk ve oldukça pozitif geri dönüşümler aldık. Tüm bu gelişmeleri kaliteyi aramak, kabiliyetli gençler yetiştirmek ve bu şekilde ülkemize katkıda bulunmak faaliyetleri kapsamında değerlendirmenizi arzu ediyoruz. Ön lisans ve lisans alanında eğitim öğretime başlayacak yeni öğrencilerimiz burada bulunacağınız süre zarfında sizlere meslek hayatınızda lazım olacak bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Bunun yanı sıra muhakkak ki sizlere ülkenize ve milletinize sahip çıkan bireyler olmanız yolunda tavsiyelerde bulunulacaktır. Bu bilgileri yerinde ve zamanında kullandığınızda başarılı olmamanız için hiçbir sebep yoktur’’ dedi.

“Hedefinizi büyük seçin”

Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise konuşmasına yeni akademik yılın tüm öğrencilere başarı getirmesi temennisi ile başladı. Yıldız “Saygıdeğer velilerimiz, bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirerek sizlere teslim edeceğiz. Artık onlar bizimde evladımızdır. Gözümüz gibi onlara bakacağız, gözünüz arkada kalmasın. Sevgili öğrencilerimiz üniversiteye başladığınız bugünlerde sizlere tavsiyelerimde olacak. Zor günleriniz olacak, eğitiminiz, diploma aldıktan sonra iş arayacaksınız, sonra yuva kuracaksınız artık gerçek hayatla tanışıyorsunuz. Size tavsiyem hedefinizi büyük seçin, sadece diplomayı alıp devlete yerleşirim mantığı sizi mutlu etmez. Bugün sekiz bine yakın öğrencimiz var, yedi bin öğrencide mezun verdik. Onun için hedefinizi büyük seçeceksiniz. Dürüstlükten ayrılmadım, çalıştım çok çalıştım. Sizlerde öyle olmalısınız. Vazgeçmek yok, mücadeleyi bırakmayacaksınız, çalışacaksınız ve güzel ülkemize faydalı olacaksınız. Biz burada bütün ekibimizle birlikte sizin başarılı olmanız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yerleşkelerimizin Türkiye’de örneği yok. Pelitli, Yalıncak, Yomra ve yeni yapılan Kaşüstü Yerleşkemiz içinde kapalı spor salonu, yarı olimpik havuzu var, mükemmel bir yerleşke daha siz öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yerleşkemizi büyük oranda tamamladık, kalanını da iki, üç ay içinde tamamlayacağız sizlerin hizmetine açacağız. Bunları sizin için yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 70’e yakını bursludur. Eğer bizim imkanımız olsa hepsini burslu okuturuz. Ama biz daha yeni bir üniversiteyiz. 2020 yılında onuncu yılımızı kutlayacağız’’ diye konuştu.