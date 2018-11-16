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Avrasya Yerel Yönetimler Birliği "Milli Birlik ve Beraberlik" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 22:58 | Son Güncelleme

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği "Milli Birlik ve Beraberlik" toplantısı

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği (AYYB) "Milli Birlik ve Beraberlik" toplantısı Ankara'da yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nden milletvekilleri Gacimurad Omarov ile Rasul Botaşev'in yanı sıra Moskova Müftü Yardımcısı Ahmed Azimov ve kanaat önderleri katıldı.

AYYB Genel Başkanı Hasan Cengiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması dolayısıyla 19 Kasım'da düzenlenecek törene katılımı öncesi ilişkileri pekiştirmek için bir dostluk programı düzenlediklerini söyledi.

AYYB'nin 1994'te kurulmuş sivil bir diplomasi kuruluşu olduğunu belirten Cengiz, Avrasya ülkelerinde lobi faaliyeti yürüttüklerini ifade etti. Cengiz bu kapsamda Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrasında ikili ilişkileri düzeltme adına çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Cengiz ayrıca, Rusya ve Türkiye arasında Afrika'da altyapı, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

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