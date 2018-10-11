Antalya'da 7 Ekim Pazar günü ikili görüşmelerle başlayan toplantı, pazartesi günü "hoş geldiniz resepsiyonu" ve salı günü 3 oturumla devam etti. Aynı gün ortak bildirinin açıklanmasıyla toplantı sona erdi. Toplantı için Antalya'ya gelen katılımcılar, dün ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşliğinde Perge Antik Kent ile Antalya Arkeoloji Müzesi'ni gezdi, yat turuna katıldı. \

Avrasya coğrafyasındaki 39 ülkenin temsilcilerini bir araya getiren Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında hazırlanan ortak bildiride, terörle etkin mücadele, ulusal paralarla ticaretin teşvik edilmesi ve düzensiz göçe daha fazla önem verilmesi vurgulandı.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Avrasya coğrafyası açısından çok verimli bir toplantı oldu. Ticarette yerel paraların kullanılması, terörle etkin mücadele, mülteciler, ekonomik iş birliği ve çevre konularında önerilerimiz baz alınarak sonuç bildirgesine yansıdı." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin başta olmak üzere toplantı kapsamında 12 resmi ikili görüşme gerçekleştirdi, TÜRKPA mini zirvesine katıldı.

Ticaret, üretim, madencilik, altyapı, teknoloji, inovasyon gibi konularda yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına ilişkin kararın da yer aldığı bildiride çevre, iklim değişikliği, küresel ısınma konularında da tavsiye kararları alındı.

Avrasya'da uluslararası iş birliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı toplantıda özellikle terörle etkin mücadele, ulusal paralarla ticaretin teşvik edilmesi, sığınmacılar ile düzensiz göçün sorunları ve çözümlerine ilişkin konular ortak bildiride detaylı bir şekilde yer aldı.

Ayrıca Yıldırım ile Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin arasında gerçekleşen ikili görüşmede, iki ülkenin meclisi arasında üst düzey ortak komisyon kurulması için mutabakata varıldı ve taraflar arasında iyi niyet beyanı protokolü imzalandı.

- "Çok verimli bir toplantı oldu"

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başarılı bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geniş katılımlı ciddi bir toplantı gerçekleştirildiğini vurgulayan Bak, "Avrasya coğrafyası açısından çok verimli bir toplantı oldu. Ticarette yerel paraların kullanılması, terörle etkin mücadele, mülteciler, ekonomik iş birliği ve çevre konularında önerilerimiz baz alınarak sonuç bildirgesine yansıdı. Ülkelerin de önemli katkıları oldu." diye konuştu.

Bir sonraki toplantının Kazakistan'ın ev sahipliğinde yapılacağını anımsatan Bak, bu toplantılarının güçlü bir şekilde devam etmesinin bölge barışı, istikrarı ve huzuru açısından önemli olduğunu ifade etti.

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