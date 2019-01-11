İSTANBUL (AA) - Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Diplomasi Platformu Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, platform olarak, Alevi- Bektaşi toplumunun kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Platformun öncülüğünde Beyoğlu'ndaki Kırım Kilisesi'nde "Avrasya'nın Nefesleri" konseri düzenlendi.

Törende konuşan Gergerlioğlu, platformlarının amacının ekonomik, sosyal ve kültürel iletişimlerde edip bir dil kullanmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Avrasya'nın Nefesleri" konserinin 7 ayrı şehirde devam edeceğini söyledi.

Gergerlioğlu, bir kilisede Alevi ve Bektaşi kültüründen seçkin örnekler sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Horosan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara ve oradan da dünyaya açılan Alevi ve Bektaşi toplumunun kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz. Toplumumuzun birlikteliğini ve vahdetini istiyoruz." diye konuştu.

Tunceli Alevilik Araştırmaları Merkezi Müdürü Coşkun Kökel ise Alevi-Bektaşi inancının Anadolu'nun yüzlerce yıllık kadim bir kültürü olduğunu belirterek, "13. yüzyıldan 21. yüzyıla gelen bu inancın kendisini anlattığı araç, söz ve müziktir. Bu pencereyi günümüz Anadolu insanına göstermek, kadim medeniyetimizi ve zengin değerlerimizi bu konserle anlatmak istedik. Konserin devamı gelecek, Balıkesir, Çorum, Ordu, İran, Macaristan ve sonuncusu da Nevşehir'de Muharrem ayının 12. günü yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin ve Ali Rıza Albayrak'ın yanı sıra bir çok aşığın sazları ve nefesleriyle renk kattığı etkinlik davetlilerden yoğun ilgi gördü.

