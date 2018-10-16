Avro Bölgesi 11,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,6, ithalat da yüzde 8,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 181,5 milyar avroya yükseldi. İthalat ise yüzde 8,4’lük artışla 169,8 milyar avro seviyesinde kaydedildi.

Para birliğinde, Ağustos 2017’de 15,3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 11,7 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Avro Bölgesi içi ticaret de bu dönemde yüzde 5,1 artarak 140,7 milyar avro oldu.

Bu yılın ocak-ağustos dönemi ele alındığında ise 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 4,3’lük artışla 1 trilyon 501,1 milyar avro, ithalat da yüzde 5,5 yükselerek 1 trilyon 371,4 milyar avroya çıktı. Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 129,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.