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"Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık" - "(Yeni AB Komisyonu Başkanı) Yetenekli ve kaliteli olması gerekiyor. Herkes bu kriteri aramalı"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

İklim konusunda çalışmaların yapılmasının önemine değinen Macron, "Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık." dedi.

Macron, Avro Bölgesi bütçesi konusunda somut adımların atılması gerektiğini işaret etti.

AB Komisyonu başkan adaylarından hiçbirinin çoğunluğun desteğini alamadığını hatırlatan Macron, "(Yeni AB Komisyonu Başkanının) 30 Haziran'da düzenlenecek zirvede belirlenmesi konusunda anlaştık." diye konuştu.

Macron, "(Yeni AB Komisyonu Başkanı) Yetenekli ve kaliteli olması gerekiyor. Herkes bu kriteri aramalı." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in görevi boyunca yaptığı çalışmaları "pozitif" bulduğunu belirten Macron, Hıristiyan Demokratlar’ın adayı Manfred Weber’in liste başı adayı olduğu için AB Komisyonu Başkanı olması gerektiğini fikrini doğru bulmadığını söyledi.

Macron, "(Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin) Münhasır ekonomik bölgesinde Türklerin işgalinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ettik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avro bölgesi bütçesi macron

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