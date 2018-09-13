“Avro Bölgesi ekonomisi geniş tabanlı büyümeye devam ediyor”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi ekonomisinin 2017'deki güçlü büyüme performansının ardından görülen bir miktar ılımlılığa rağmen, son ekonomik göstergelerin ve anket sonuçlarının genel olarak geniş tabanlı büyümeyi teyit ettiğini ve para politikası tedbirlerinin iç talebi desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli ekonomik ve mali analizlere dayanarak faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını ve faizlerin en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Varlık alım programının 30 milyar avro seviyesinde bu ayın sonuna kadar devam edeceğini aktaran Draghi, ardından programın orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da sona erdirileceğini dile getirdi.

Draghi, Eylül 2018 personel tahminleri de dahil olmak üzere gelen bilgilerin, Avro Bölgesi ekonomisinin devam eden genişlemesini ve kademeli olarak yükselen enflasyona ilişkin önceki değerlendirmeleri genel olarak doğruladığına dikkati çekti.