“Avro Bölgesi ekonomisi geniş tabanlı büyümeye devam ediyor”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi ekonomisinin 2017'deki güçlü büyüme performansının ardından görülen bir miktar ılımlılığa rağmen, son ekonomik göstergelerin ve anket sonuçlarının genel olarak geniş tabanlı büyümeyi teyit ettiğini ve para politikası tedbirlerinin iç talebi desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli ekonomik ve mali analizlere dayanarak faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını ve faizlerin en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.
Varlık alım programının 30 milyar avro seviyesinde bu ayın sonuna kadar devam edeceğini aktaran Draghi, ardından programın orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da sona erdirileceğini dile getirdi.
Draghi, Eylül 2018 personel tahminleri de dahil olmak üzere gelen bilgilerin, Avro Bölgesi ekonomisinin devam eden genişlemesini ve kademeli olarak yükselen enflasyona ilişkin önceki değerlendirmeleri genel olarak doğruladığına dikkati çekti.
-“Hala önemli bir para politikası teşviki gerekiyor”
Enflasyonun hedefe doğru sürekli bir yakınmasına yönelik güvenlerinin arttığına işaret eden Draghi, “Ekonominin altta yatan gücü, net varlık alımlarımızın kademeli bir şekilde sona ermesinden sonra bile, enflasyonun hedefimize doğru sürekli olarak yakınlaşmasının devam edeceğine olan inancımızı desteklemeye devam ediyor. “ ifadesini kullandı.
Aynı zamanda, artan korumacılık, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasadaki oynaklık ilgili belirsizliklerin son zamanlarda daha belirgin hale geldiğini belirten Draghi, “Orta vadede yerel fiyat baskısının ve manşet enflasyondaki gelişmelerin daha da artmasını desteklemek için hala önemli bir para politikası teşviki gerekiyor.” diye konuştu.
Mario Draghi, 2017'deki güçlü büyüme performansının ardından bir miktar ılımlılığa rağmen, son ekonomik göstergelerin ve anket sonuçlarının genel olarak Avro Bölgesi ekonomisinin devam eden geniş tabanlı büyümesini teyit ettiğini ve para politikası tedbirlerinin iç talebi desteklemeye devam ettiğini kaydetti.
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- Büyüme beklentisi hafif aşağı çekildi
Banka personeli tarafından hazırlanan Eylül 2018 büyüme ve enflasyon tahminleri de paylaşan Draghi, Haziran 2018 tahminlerine kıyasla enflasyon beklentilerinin bu yıl, gelecek yıl ve 2010 yılı için yüzde 1,7 seviyesinde korunduğunu aktardı.
Büyüme beklentilerinin ise 2018 için yüzde 2,1’den yüzde 2’ye ve 2019 için yüzde 1,9’dan yüzde 1,8’e çekildiğini, 2020 içinse yüzde 1,7 işe değiştirilmediğini bildirdi.
Avro Bölgesi büyüme görünümünü çevreleyen riskler hala geniş şekilde dengeli olarak değerlendirildiğini altının çizen Draghi, “Aynı zamanda, artan korumacılık, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasadaki oynaklık ile ilgili riskler son zamanlarda daha da önem kazandı.” diye konuştu.
Draghi, daha önceki toplantılarda olduğu gibi para politikası önlemlerinin tümünden faydalanabilmek için diğer politika alanlarının ekonomik büyümeye daha kararlı bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi.
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- Artan korumacılık vurgusu
Mario Draghi, konuşma sonrasında sorulan soru üzerine küresel ekonomi ve gelişen piyasalardaki duruma da değindi.
Artan korumacılığın küresel ekonomi için 'en büyük belirsizlik kaynağı' olduğunu vurgulayan Draghi, Türkiye ve Arjantin'in etkilerinin şimdiye kadar önemli olmadığını ve bulaşıcılık riskinin sınırlı olduğunu ifade etti.
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