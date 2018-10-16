Avro Bölgesi’nde ekonomik beklentiler sert düştü

Ekonomik Beklentiler Endeksi, Almanya’da da bu dönemde sert düşüş gösterdi. Endeks 14,1 puanlık azalışla eksi 24,7 puana geriledi ve 23,6 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kaldı.

Wambach, “Ekonomik ve ihracat beklentileri üzerinde bir başka olumsuz etki, daha da olası hale gelen “sert Brexit” tehlikesidir. Önemli olarak ifade etmem gerekirse, Berlin'deki iktidar koalisyonunun durumunun daha da istikrarsız hale geldiği ve bunun da ekonomik hassasiyeti etkilediği görülüyor.” ifadelerini kullandı.

1-15 Ekim döneminde gerçekleştirilen ekim ayı anketine 194 analist katılırken, katılımcılara, gelecek 6 aylık beklentileri soruldu.

