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Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet 4 ayın düşüğünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi'nde eylül ayı öncü bileşik PMI, 54,2 puana gerileyerek dört ayın en düşük seviyesine indi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde eylül ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,2 puanla son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI ağustosta 54,5 iken eylülde 54,2 puana indi. Son dört ayın en düşük seviyesini gören endeks, 54,5 puanlık piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.

Avro Bölgesi’nde eylül ayı öncü imalat sanayi PMI ise ağustos ayındaki 54,6 puandan 53,3 puana inerek son 24 ayın en düşük seviyesine gerilerken, öncü hizmet sektörü PMI 54,4 puandan 54,7 puana çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da ise eylül ayı öncü bileşik PMI 55,6 puandan 55,3 puana ve imalat sanayi PMI da 55,9’dan 53,7 puana düştü. Hizmet sektörü PMI ise 55 puandan 56,5 puana çıktı.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölgedeki iş aktivitesinin, üretim büyümesinin beş yıldan uzun bir süredir ilk kez durgunlaşan ihracat siparişleri nedeniyle 2016 yılından bu yana ikinci en zayıf büyümeyi gerçekleştirdiğine işaret etti.

Öncü PMI anketi verilerine göre ayrıca ihracatın durgunluğa yakın olması, eylül ayının yaklaşık iki yıldır Avro Bölgesi ekonomisindeki en kötü aylardan biri olmasına katkıda bulundu.

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Avro bölgesi bileşik PMI IHS Markit PMI

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