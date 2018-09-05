Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hafif toparlandı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 54,5 puana yükselerek önceki aya kıyasla hafif toparlanma sinyali verdi.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, temmuzda 54,3 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, geçen ay 54,5 puana çıktı. PMI verisi, daha önce yayımlanan ilk bildirimde 54,4 olarak açıklanmıştı.

Avro Bölgesi’nde ağustos ayı hizmet sektörü PMI da 54,2 puandan 54,4 puana çıktı.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, Avro Bölgesi ekonomisinde yılın başlarında görülen ekonomik genişleme oranının yakalanamadığına ve mevcut genişleme ivmesinin yatay seyrettiğine işaret etti.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "PMI, ağustos ayında iş aktivitesinin, yeni siparişlerin ve istihdamın güçlü büyümesini gösteriyor. Ancak bununla birlikte genişleme giderek düzensiz görünüyor ve iş ortamı yaz aylarında daha istikrarsız hale geldi." ifadelerini kullandı.