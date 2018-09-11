Avro Bölgesi'nde ekonomik güven eylülde hafif arttı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, eylül ayında eksi 7,2 puana yükseldi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, bu ay ağustosa kıyasla Avro Bölgesi'nde 3,9 puan artarak eksi 7,2 puan oldu.

Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi de söz konusu dönemde 1,7 puanlık artışla 31,7 puana yükseldi.

Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da da hafif artış gösterdi. Eylül ayında 3,1 puanlık artışla eksi 10,6 puan olan endeks, 23,6 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kalmaya devam etti.

Almanya'da eylül ayı Cari Durum Endeksi ise ağustos ayına kıyasla 3,4 puan artarak eylülde 76 puana çıktı.

\

- "Ekonomik kalkınma ile ilgili korkular bir ölçüde azaldı"

ZEW Başkanı Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Temmuz ayında Alman sanayi üretimi ve gelen siparişler şaşırtıcı şekilde düşük gerçekleşti. Bu olumsuz koşullara rağmen Almanya için ekonomik beklentiler biraz iyileşti." ifadelerini kullandı.

Wambach, anket katılımcılarının ekonomik kalkınma ile ilgili gösterdikleri kayda değer korkuların bir ölçüde azaldığını, bu durumun kısmen ABD ve Meksika arasındaki yeni ticaret anlaşmasına bağlanabileceğini kaydetti.

27 Ağustos-10 Eylül döneminde gerçekleştirilen eylül ayı anketine, 197 analist katıldı. Ankette katılımcılara, gelecek 6 aylık beklentileri soruldu.

