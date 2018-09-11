HABER

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven eylülde hafif arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 3,9 puan artarak eksi 7,2 puana çıktı - Güven endeksi, Almanya'da da hafif artmasına karşın eksi seviyede kalmaya devam etti

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, eylül ayında eksi 7,2 puana yükseldi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, bu ay ağustosa kıyasla Avro Bölgesi'nde 3,9 puan artarak eksi 7,2 puan oldu.

Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi de söz konusu dönemde 1,7 puanlık artışla 31,7 puana yükseldi.

Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da da hafif artış gösterdi. Eylül ayında 3,1 puanlık artışla eksi 10,6 puan olan endeks, 23,6 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kalmaya devam etti.

Almanya'da eylül ayı Cari Durum Endeksi ise ağustos ayına kıyasla 3,4 puan artarak eylülde 76 puana çıktı.

\

- "Ekonomik kalkınma ile ilgili korkular bir ölçüde azaldı"

ZEW Başkanı Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Temmuz ayında Alman sanayi üretimi ve gelen siparişler şaşırtıcı şekilde düşük gerçekleşti. Bu olumsuz koşullara rağmen Almanya için ekonomik beklentiler biraz iyileşti." ifadelerini kullandı.

Wambach, anket katılımcılarının ekonomik kalkınma ile ilgili gösterdikleri kayda değer korkuların bir ölçüde azaldığını, bu durumun kısmen ABD ve Meksika arasındaki yeni ticaret anlaşmasına bağlanabileceğini kaydetti.

27 Ağustos-10 Eylül döneminde gerçekleştirilen eylül ayı anketine, 197 analist katıldı. Ankette katılımcılara, gelecek 6 aylık beklentileri soruldu.

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
İstanbul'da yağmur etkili oluyorİstanbul'da yağmur etkili oluyor
İstanbul'da kara bulutlar ve yağmurİstanbul'da kara bulutlar ve yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Avro bölgesi ZEW ZEW beklenti endeksi

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'daki taciz ortalığı karıştırdı! Parktaki iğrençliği görenler linç etmek istedi

Batman'daki taciz ortalığı karıştırdı! Parktaki iğrençliği görenler linç etmek istedi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Kuşku duyuyorum

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Kuşku duyuyorum

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.