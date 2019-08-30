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Avro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 1 oldu

BERLİN (AA) – Avro Bölgesi’nde ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 1 olarak ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 1 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında beklentiler dahilinde sabit kaldı.

Yıllık enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yaklaşık yüzde 2’lik hedefinin çok altında kalması dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde enerji, alkollü içecekler ve tütün hariç tutularak hesaplanan aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,9’da sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0, 6 de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Analistler, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve enflasyonun beklentileri karşılayamaması sonrasında ECB tarafından düşük faiz oranlarının daha aşağılara çekilmesini ve daha fazla teşvikin verilmesini bekliyor.

Analistler, enflasyonun çok düşük kaldığını belirtirken ECB’nin bölgenin ekonomik aktivitelerini artırmak için gelecek ay adımlar atmasını bekliyor.

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ağustos Avro bölgesi Enflasyon

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