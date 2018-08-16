Avro Bölgesi'nde ihracat ve ithalat haziranda arttı

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi'nde haziranda 2017'nin aynı ayına göre ihracat yüzde 5,7, ithalat da yüzde 8,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, bu yılın haziran ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artarak 198,6 milyar avro, ithalat da yüzde 8,6’lik artışla 176,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Para birliğinde dış ticaret fazlası, Haziran 2018'de 22,5 milyar avro olurken, geçen yılın aynı döneminde 25,7 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 7,1 artarak 170,7 milyar avro oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Avro Bölgesi'nde haziranda 190,8 milyar avroluk ihracat, 174 milyar avroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası 16,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde Ocak-Haziran 2018 dönemi ele alındığında ise 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 3,1’lik artışla 1 trilyon 124 milyar avro, ithalat da yüzde 3,8 yükselerek 1 trilyon 24 milyar avroya çıktı. Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 100,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Bu dönemde Avro Bölgesi içi ticaret de yüzde 5,5 artarak 980,6 milyar avro oldu.