Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta azaldı

FRANKFURT(AA) - Avro Bölgesi’nde işsizlik, ağustos ayında yüzde 8,1’e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde temmuz ayında yüzde 8,2 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 8,1’e indi.

Piyasa beklentisi doğrultusunda gelen ağustos ayı işsizlik oranı, Kasım 2008’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

28 üyeli AB’de ise işsizlik ağustosta yüzde 6,8 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi. Böylece AB’de işsizlik, Nisan 2008’den beri görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 16 milyon 657 bin olarak hesaplanırken, bunun 13 milyon 220 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Bir önceki aya göre AB’de 114 bin, Avro Bölgesi’nde 102 bin azalan işsiz sayısı, 2017’nin ağustos ayına göre ise AB’de 1 milyon 921 bin, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 419 bin düştü.

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- En düşük işsizlik Çekya’da

AB'de, ağustos ayında verisi mevcut ülkeler arasında en düşük işsizlik yüzde 2,5 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,4 ile Polonya ile Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 19,1 ile Yunanistan (Haziran 2017 verisi) ve yüzde 15,2 ile İspanya’da kaydedildi.