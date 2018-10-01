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Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

İşsizlik, ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,1'e geriledi - AB'de ise işsizlik ağustosta yüzde 6,8 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi

FRANKFURT(AA) - Avro Bölgesi’nde işsizlik, ağustos ayında yüzde 8,1’e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde temmuz ayında yüzde 8,2 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 8,1’e indi.

Piyasa beklentisi doğrultusunda gelen ağustos ayı işsizlik oranı, Kasım 2008’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

28 üyeli AB’de ise işsizlik ağustosta yüzde 6,8 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi. Böylece AB’de işsizlik, Nisan 2008’den beri görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 16 milyon 657 bin olarak hesaplanırken, bunun 13 milyon 220 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Bir önceki aya göre AB’de 114 bin, Avro Bölgesi’nde 102 bin azalan işsiz sayısı, 2017’nin ağustos ayına göre ise AB’de 1 milyon 921 bin, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 419 bin düştü.

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- En düşük işsizlik Çekya’da

AB'de, ağustos ayında verisi mevcut ülkeler arasında en düşük işsizlik yüzde 2,5 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,4 ile Polonya ile Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 19,1 ile Yunanistan (Haziran 2017 verisi) ve yüzde 15,2 ile İspanya’da kaydedildi.

İşsizlik oranı, ağustosta bir yıl öncesine kıyasla tüm AB ülkelerinde geriledi.

Veriler ayrıca, ABD'de işsizliğin ağustosta önceki aya göre değişmeyerek yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

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- AB'de genç işsizlik yüzde 14,8

25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de ağustosta 3 milyon 315 bin olurken, işsizlerin 2 milyon 367 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Ağustos 2017’ye göre genç işsiz sayısı, AB’de 431 bin ve Avro Bölgesi’nde 275 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 14,8 ve Avro Bölgesi’nde yüzde 16,6 olarak ölçüldü.

Ağustosta en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 6,2 ile Almanya, yüzde 6,3 ile Çekya ve yüzde 7,7 ile Hollanda olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 39,1 ile Yunanistan (Haziran 2017 verisi), yüzde 33,6 ile İspanya ve yüzde 31 ile İtalya’da kaydedildi.

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işsizlik AB işsizlik Avro bölgesi

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