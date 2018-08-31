Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda değişmedi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde işsizlik, temmuzda yüzde 8,2 ile önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, bu yılın temmuz ayında hazirana kıyasla değişmeyerek yüzde 8,2 oldu. Böylece işsizlik, Kasım 2008’den bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise (AB) haziranda yüzde 6,9 olan işsizlik, temmuzda yüzde 6,8’e gerileyerek Nisan 2008’den beri görülen en düşük seviyeye indi.

Eurostat tahminlerine göre, AB'de işsiz sayısı, temmuzda 16 milyon 823 bin oldu. AB'deki işsizlerin 13 milyon 381 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 82 bin ve Avro Bölgesi’nde 73 bin azaldı.

2017’nin temmuz ayı ile kıyaslandığında ise işsiz sayısı AB’de 1 milyon 949 bin ve Avro Bölgesi’nde 1 milyon 368 bin düştü.

Veriler ayrıca, ABD'de haziran ayında yüzde 4 olan işsizlik oranının, temmuzda yüzde 3,9’a gerilediğini ortaya koydu.