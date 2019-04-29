Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybediyor

BERLİN (AA) – Geçen ay Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde şubat ayına göre düşüş görüldü.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın mart ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayınladı. Buna göre mart ayında şirket kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 büyüdü. Şubat ayında ise krediler yüzde 3,8 artmıştı.

Tüketici kredileri 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarken, martta geniş para arzı M3 beklenmedik şekilde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek analist beklentileri olan yüzde 4,2’in üstünde kaldı.

Bu yıl belirsizliklerin tırmanmasıyla birlikte, mart ayındaki şirketlere verilen kredilerde gerileme bankaların kredi musluklarını Avro Bölgesi’nde ekonomik yavaşlamanın ortasında sıkmaya başlamaya başladığı şeklinde değerlendirildi. Ayrıca kredi piyasasındaki yavaşlamanın, ECB’nin temkinli duruşunu güçlendireceği yorumları yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2015 Mart ayından itibaren Avro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.

ECB Yönetim Konseyi 10 Nisan’da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bırakırken, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tutmuştu. ECB, hedefli uzun vadeli yeniden finansman operasyonu (TLTRO) ile bankaları özel sektöre kredi vermeye teşvik ederek Avro Bölgesi'ndeki büyümeyi canlandırmayı amaçlıyor.

