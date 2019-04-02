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Avro Bölgesi'nde yüzde 0,2’lik büyüme beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Ifo, KOF ve ISTAT iş birliğiyle hazırlanan ekonomik görünüm raporunda, Avro Bölgesi ekonomisinin yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüyeceğine yer verildi - Rapordan: - "Ticaret ihtilaflarının artması, sert Brexit ve küresel ekonominin genel olarak zayıflaması Avrupa Bölgesi için risk tahminlerimiz içinde yer alıyor

BERLİN (AA) - Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik kurumları, Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bu yıl düşük kalacağını belirterek, bölge ekonomisinin yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,2, ikinci ve üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinde zayıflığın görünmeye başlandığı belirtilerek, yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,2, ikinci ve üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme beklendiği kaydedildi.

- "Araştırmacılar sert Brexit’i risk olarak görüyor"

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, enflasyonun, 2019'un ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,4, ve üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 beklenirken, 2019 genelinde ise enflasyonun yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ekonomik görünüme yönelik risklere de yer verilen raporda, “Ticaret ihtilaflarının artması, sert Brexit ve küresel ekonominin genel olarak zayıflaması Avrupa Bölgesi için risk tahminlerimiz içinde yer alıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

İş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret edilen raporda, geçen yılın son çeyreğinde Avro Bölgesi’nde istihdamın yüzde 0,3 arttığına ve bölgede işsizlik oranının da yüzde 7,8’e düşerek 2008’den sonraki en düşük seviyesine gerilediğine ve çalışanların ücretlerinin önemli ölçüde yükseldiğine vurgu yapıldı. Bu gelişmelerin, hanehalkından gelecek talepleri destekleyeceğine işaret edildi.

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Almanya Ifo Avrupa Bölgesi büyüme

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