Avrupa 2020'de de Terör Eylemleriyle Sarsıldı

Fransa 2020’de bir kez daha çok sayıda terör eylemine hedef oldu. Eylül ayında Charlie Hebdo siyasi mizah dergisinin Paris dışındaki ofisine bıçaklı saldırı düzenlendi. Dergi bundan be yıl önce de Hz. Muhammed’in karikatürlerini yayınlamasının ardından saldırıya uğramış, 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İşte bu karikatürler bu yıl Samuel Paty adlı bir öğretmen tarafından Paris dışındaki bir okulda ifade özgürlüğünün anlatıldığı derste malzeme olarak kullanıldı. Ekim ayında Çeçen bir saldırgan okulun çıkışında öğretmeni bekledi ve tüm Fransa’yı şoka sürükleyen bir saldırıyla öğretmenin başını kesti.

Bundan birkaç gün sonra da üç kişi ülkenin güneyindeki Nice kentinde bir kilisede bıçaklanarak öldürüldü. Saldırı Tunus’tan Fransa’ya mülteci olarak gelen aşırılık yanlısı bir İslamcı tarafından düzenlendi.

Saldırılara radikallik karşıtı bir planla yanıt veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam için “kriz içinde bir din” sözlerini kullandı, ''Vatandaşlarımızı, bu kötülükten, radikal İslam'dan korumalıyız'' dedi.