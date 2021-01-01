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Avrupa 2020'de de Terör Eylemleriyle Sarsıldı

01.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Avrupa 2020'de de Terör Eylemleriyle Sarsıldı

Avrupa 2020 yılında bir kez daha terör eylemleriyle sarsıldı. Avrupa Birliği, hem çevrimiçi platformlarda hem de azınlık toplulukları içinde aşırı sesleri bastırma sözü verdi. AB değerlerini savunurken aşırılıkla mücadelede önem taşıyan azınlıkları yabancılaştırmaktan korkuyor

Fransa 2020’de bir kez daha çok sayıda terör eylemine hedef oldu. Eylül ayında Charlie Hebdo siyasi mizah dergisinin Paris dışındaki ofisine bıçaklı saldırı düzenlendi. Dergi bundan be yıl önce de Hz. Muhammed’in karikatürlerini yayınlamasının ardından saldırıya uğramış, 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İşte bu karikatürler bu yıl Samuel Paty adlı bir öğretmen tarafından Paris dışındaki bir okulda ifade özgürlüğünün anlatıldığı derste malzeme olarak kullanıldı. Ekim ayında Çeçen bir saldırgan okulun çıkışında öğretmeni bekledi ve tüm Fransa’yı şoka sürükleyen bir saldırıyla öğretmenin başını kesti.

Bundan birkaç gün sonra da üç kişi ülkenin güneyindeki Nice kentinde bir kilisede bıçaklanarak öldürüldü. Saldırı Tunus’tan Fransa’ya mülteci olarak gelen aşırılık yanlısı bir İslamcı tarafından düzenlendi.

Saldırılara radikallik karşıtı bir planla yanıt veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam için “kriz içinde bir din” sözlerini kullandı, ''Vatandaşlarımızı, bu kötülükten, radikal İslam'dan korumalıyız'' dedi.

Macron’un açıklamaları İslam dünyasında protestolarla karşılandı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı soğukkanlılığını korudu. Macron radikal vaizlere savaş açtı, birçok camiyi kapattı ve Müslüman liderlerden Fransız Cumhuriyetçi Değerler Şartı’nı desteklemelerini istedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Kasım ayında silahlı bir saldırgan dört kişinin ölümüne, 23 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırgan istihbarat dairelerinde kaydı bulunan bir IŞİD sempatizanıydı. Avrupalı liderler aşırılık yanlılarının yakalanması için AB sınırlarında daha fazla güvenlik kontrolu yapılması çağrısında bulundu.

Ancak terör uzmanları esas tehdidin “yerli üretim” olarak adlandırılan, Avrupa’da radikalleşen kişilerden geldiği görüşünde.

Güvenlik uzmanı Sajjan Gohel’e göre sert siyasi bölünmeler ayrıca aşırılık yanlılarının elini güçlendiriyor.

Avrupa radikal İslam’la mücadele ederken aşırı sağcı terörün yükselişi de bir diğer sorun olarak ortaya çıktı. İngiltere’de güvenlik kurumları 2020’de aşırı sağcıların dahil olduğu 27 terör saldırısını önlediklerini açıkladı.

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