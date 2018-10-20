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Avrupa 30. Kur’an-ı Kerim Tilaveti Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 23:38 | Son Güncelleme

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen yarışmayı küçüklerde Mert Öztürk, büyüklerde Talha Keser kazandı

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığının düzenlediği "Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilaveti Yarışması" bu yıl Almanya'nın Hannover kentinde düzenlendi.

Hannover Kongre Merkezi'nde 30'uncu kez düzenlenen yarışma "10-13 yaş küçükler" ve "14-18 yaş büyükler" olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Avrupa genelindeki yaklaşık 600 camiden seçilen yarışmacıların katıldığı yarışmayı, küçüklerde Avusturya Linz bölgesinden Mert Öztürk, büyüklerde ise Almanya Bremen bölgesinden Talha Keser kazandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, 30'uncusu düzenlenen ve gelenekselleşen bu yarışmayı, Kur'an-ı Kerim'in daha güzel okunması ve anlaşılması için düzenlediklerini belirtti.

Ergün, "Allah'a şükür bugünkü yarışmamızı binlerce kardeşimizin katılımıyla Hannover'in en büyük salonunda yaptık. Hatta bugün binlerce kardeşimiz salonda yer olmadığı için giremeden evlerine dönmüşler." dedi.

İslam'ın ve Müslümanlığın Avrupa'nın bir parçası olduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Kur'an'ın okunmasıyla birlikte, Kur'an'ın evrensel mesajını bu topluma verme, Kur'an'ın adalet, yardımlaşma ve sahiplenmesini Müslümanların bu toplumla paylaşma yükümlülüğü vardır. Kur'an'ın mesajı dönüştürür, Kur'an mesajı kardeşliği artırır, Kur'an mesajı barıştırır, diyalogdur, hürmettir. Müslümanların Kur'an'ın mesajıyla bu toplumla diyalog içinde olduklarında, tüm ön yargıların kaybolacağına inanıyorum."

Yarışma programında ayrıca vefatının 30'uncu yılı münasebetiyle Hafız Abdulbasit Abdussamet anıldı.

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"Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması"

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