HABER

"Avrupa, ABD'nin yaptırımlarını delmeyi düşünmüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya gelmeden İran'la ilişkilerini sürdürmek istediğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarını delme düşüncesinde olmadığını belirtti.

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu öncesi düzenlenen nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin müzakere komisyonu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Avrupalılar ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya gelmeden İran'la ilişkilerini sürdürme konusunda kararlılar. Yaptırımları delmeyi düşünmüyorlar." dedi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Arakçi, kasım ayında devreye girecek ikinci yaptırım paketi öncesi İran'la ticari ilişkiler kurulabilmesi için alternatif yollar arayışının pratiğe geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı. İran'da döviz kuru tarihin en yüksek seviyesini görürken temel gıda ürünleri, otomobil ve uçak bilet fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek. ABD, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayanan İran'dan petrol ve ürünlerinin satışını engellemeye çalışacak.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Mısır ve yonca gibi su tüketen ürünler, obruk oluşumunu hızlandırıyor''Mısır ve yonca gibi su tüketen ürünler, obruk oluşumunu hızlandırıyor'
3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Yaptırımları - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi yaptırımları delme

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim!

Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kısa adı nedir? (Hadi İpucu 26 Eylül 12.30)

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kısa adı nedir? (Hadi İpucu 26 Eylül 12.30)

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

İtfaiyesi olmayan ilçede ilginç tepki

İtfaiyesi olmayan ilçede ilginç tepki

Burhan Kuzu'dan olay Donald Trump iddiası!

Burhan Kuzu'dan olay Donald Trump iddiası!

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.