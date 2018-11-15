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Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 16:11 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı!

Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.

BEKLENEN DAVA KARARA BAĞLANDI

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanının alt mahkemesi, terör örgütü PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyi'nin terör örgütü listesinde tutulması gerektiğine hükmetti.

2014 YILINDA BAŞVURU YAPILMIŞTI

PKK, AB Konseyi'nin terör eylemleri nedeniyle uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs 2014'te Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.

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PKK Avrupa Adalet Divanı AB

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