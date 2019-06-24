Avrupa Adalet Divanı: “Polonya, AB Anlaşması’nı ihlal etti”

Avrupa Adalet Divanı, Polonya parlamentosunca çıkarılan yüksek yargı mensuplarının yaş haddinden emekliye sevkini sağlayan yasanın AB Anlaşması’nın 19. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğuna hükmetti. Divan bugün açıkladığı kararda, “Yargıçları emekliliğe sevk eden bu yasa yargıç güvenliği ilkesi ve onun ayrılmaz bir parçası olan yargı bağımsızlığı ilkesine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yargı alanında çıkardığı yasalarla Avrupa Birliği gündemini sıkça meşgul eden Polonya’ya bir kötü haber de Avrupa Adalet Divanı’ndan geldi. Adalet Divanı, geçtiğimiz yıl Polonya parlamentosunda kabul edilen yüksek yargı üyelerinin emeklilik yaş haddini 70’ten 65’e düşürerek görevdeki yargıçların üçte birini emekliye sevk eden yasaya ilişkin kararını açıkladı. Divan, söz konusu yasanın AB Anlaşması’nın 19. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğuna hükmederken, Polonya’nın yargıç güvenliği ilkesi ve onun ayrılmaz bir parçası olan yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiğini belirtti. Divan kararında, “Yargıçların tarafsızlığı ve bağımsızlığının güvencesi onları dışarıdan gelebilecek her türlü müdahale ve baskıya karşı korumayı gerektirir. Yüksek yargı hakimlerini emekliliğe sevk eden söz konusu yasa bu gerekliliği yerine getirmemektedir” denildi.

Ancak Avrupa Adalet Divanı’nın bugünkü kararı Avrupa Komisyonu’nun Polonya’da yargıç güvenliği ve yargı bağımsızlığının tehlikede olduğu iddiasını onaylar nitelikte olup, hukuki açıdan bir yaptırıma sahip bulunmuyor. Çünkü Polonya, Adalet Divanı’nın aleyhinde karar vereceği duyumları üzerine geçtiğimiz Aralık ayında çıkardığı yeni yasa ile geri adım atmış, emekliye sevk edilen yargıçlara geri dönüş yolunu açmıştı.