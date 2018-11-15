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Avrupa Adalet Divanından PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalması kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanından PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalması kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanının alt mahkemesi, terör örgütü PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyi'nin terör örgütü listesinde tutulması gerektiğine hükmetti.

PKK, AB Konseyi'nin terör eylemleri nedeniyle uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs 2014'te Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.

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Avrupa Adalet Divanı PKK

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