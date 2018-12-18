Avrupa-Afrika İş Birliği Forumu

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa’nın geleceğinin Afrika’daki gelişmelere bağlı olduğunu belirterek, "Avrupa, Afrika’ya ihtiyaç duyuyor, Afrika’da Avrupa’ya." dedi. Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında gerçekleştirilen yüksek düzeyli Avrupa- Afrika İş Birliği Formu, başkent Viyana’da başladı. AB üyesi çok sayıda ülkenin yanı sıra Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı toplantıda, iki kıta arasında başta ekonomi ve dijitalleşme olmak üzere göçmen konusu gibi birçok alanda iş birliği için atılması gereken adımlar ele alınacak. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, burada yaptığı konuşmada, Afrika ve Avrupa yalnız komşu kıtalar değil, aynı zamanda akraba kıtalar olduğuna ve bu iki kıtayı birbirine bağlayan birçok konu bulunduğuna işaret etti. Juncker, bu toplantının, her iki kıta arasındaki ilişkilerin daha fazla derinleştirilmesine olanak sunacağını ifade ederek, "Ortak sorumluluk bilinciyle eşit koşullarda iş birliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Afrika ve Avrupa arasındaki ilişkiler genel itibarıyla alışveriş üzerine inşa edilmişken, özellikle son yıllarda yalnız göç alanına sıkıştığını belirten Juncker, “Bu bir göç zirvesi değil, bu eşit değerde ortaklık zirvesidir. Afrika’nın zorlukları bizim de zorluklarımız, Afrika’nın umudu bizim de umudumuz anlamına geliyor. Afrika’nın geleceği, bizim geleceğimizdir." ifadelerini kullandı. Juncker, Avrupa’nın geleceğinin Afrika’daki gelişmeye bağlı olduğunu aktararak, “Avrupa, Afrika'ya ihtiyaç duyuyor, Afrika’da Avrupa’ya.” şeklinde konuştu. Afrika’nın kültür çeşitliliği, insan kaynağı ve coğrafi özellikleri açısından çok zengin bir kıta olduğunu kaydeden Juncker, “Burada sorulması gereken doğru soru; Avrupa Afrika’ya ne yapabilir değil, Afrika ve Avrupa birlikte ne yapmalıdır?” dedi. - "Afrika’ya daha fazla yatırım yapın" Juncker, iki kıta arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolunun, yatırım ve ekonomik alanda yapılacak iş birliğinin arttırılmasından geçtiğine dikkati çekti. Afrika’ya yatırım yapacak firmaların daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Juncker, "Girişimci iş adamları, cesur olun ve Afrika’ya daha fazla yatırım yapın." dedi.

Juncker, AB’nin iki kıta arasındaki iş birliğini geliştirme alanında yaptığı çalışmaları da anlattı. - "Afrika’nın gelişmesi Avrupa’nın gelişmesi anlamına geliyor" Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ise Afrika’nın çok çeşitli imkanlar sunan bir kıta olmasına rağmen en az yatırımın yapıldığı bölge olduğunu vurguladı. Tajani, yatırım alanlarındaki çalışmaları hızlandırmak için çaba sarf ettiğini belirterek, oluşturulacak istihdam ile gençlere yeni ufuklar sunulacağını söyledi. İki kıta arasındaki iş birliği ve kardeşliğin derinleştirilmesi gerektiğini ifade eden Tajani, “Afrika’nın gelişmesi Avrupa’nın gelişmesi anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu. - "Göç etme nedenleri üzerine konuşmalıyız" Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ise 2000 yılından itibaren Avrupa ve Afrika'nın stratejik ortak olduğunu hatırlatarak, iki kıta arasındaki iş birliğinin olgunlaşmaya başladığını kaydetti. Mahamat, formun çok güncel konuları ele almak için önemli bir olanak sunduğunu belirterek, “Üzülerek belirtmek isterim ki, geçen yıllarda göç konusu her şeyi gölgesi altına aldı. Gençlerimiz büyük tehlikeleri göze alarak, Avrupa’ya doğru hareket etmeleri nedeniyle ortaya çıkan sorunlar üzerine değil, göç etme nedenleri üzerine konuşmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.