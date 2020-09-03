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Avrupa Aleksey Navalnıy skandalını konuşuyor! Arkasında Rusya mı var?

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 00:37 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğine dair açıklama yapan Almanya hükümetinden bilgi beklediklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını söyledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman hükümetinin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasının kanıtsız olduğunu söyledi.

Avrupa Aleksey Navalnıy skandalını konuşuyor! Arkasında Rusya mı var?

TASS haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Yetkili, Rus Başsavcılığının Alman Başsavcılığına daha önce konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, "Başsavcılığımızın talebine yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Almanya tarafından konuya ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını savundu.

Öte yandan TASS'ın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre Rus kriminologlar, Navalnıy'nın vücudunda herhangi bir zehirli ve toksik maddelerin bulunmadığını iddia etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

MERKEL: NAVALNIY SUSTURULMAK İSTENDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını söyledi.

Merkel, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir şuçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." dedi.

Merkel, Rus hükümetinden bu süreci açıklamasını beklediklerini dile getirerek, "Şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular var." ifadesini kullandı.

Merkel, Aleksey Navalnıy'ın kaderinin dünya çapında ilgi gördüğünü, tüm dünyanın cevap beklediğini vurguladı.

Merkel konuyla ilgili AB ve NATO'yu da bilgilendireceklerini belirtti.

Angela Merkel, Rusya'nın Berlin Büyükelçisinin konuya ilişkin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

RUSYA, NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMANIN "KANITSIZ" OLDUĞUNU AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman hükümetinin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasının kanıtsız olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Zaharova, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, "Açıklamaların kanıtsız olduğu zamanlara dönüyoruz." dedi.

Bunun bir daha yaşanmasını istemediklerini dile getiren Zaharova, "Ortaklarımız, gerçek bir sonuç elde etme amacıyla yapılması gereken kapsamlı soruşturmanın ve birlikte özenli çalışmanın yerine herhangi bir kanıt sunmadan açıklamalar yapmayı tercih ediyor." yorumunda bulundu.

Zaharova, Rus Başsavcılığının Almanya Adalet Bakanlığına 27 Ağustos'ta konuyla ilgili başvuruda bulunduğuna dikkati çekerek, bu talebe yanıtın gelmediğini vurguladı.

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'ın bugün Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Zaharova, büyükelçiye konuyla ilgili Almanya tarafından herhangi bir bilginin sunulmadığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Almanya ile bu konuda çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

İTALYA, NAVALNIY'IN ZEHİRLENMESİNİ ŞİDDETLE KINADI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın "askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde ile zehirlenmesini" sert şekilde kınadı ve Rusya'ya olayı aydınlatması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, yetkili Alman makamlarının açıkladığı üzere Navalnıy'nin sinir sistemini etkileyen bir maddeyle zehirlenmiş olmasından derin endişe ve öfke duyuyor. Rusya Federasyonu'nun, olayın sorumlularını hızlı ve şeffaf şekilde açıklığa kavuşturması gereken, şiddetle kınadığımız bir suçtur bu." ifadeleri kullanıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

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