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Avrupa aşırı sıcaklarla kavruluyor! Yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı: Alarmın rengi ise kırmızı

17.07.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavurucu sıcaklarla mücadele eden Avrupa'dan kötü haberler geliyor. Aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Avrupa'nın en gözde ülkelerinden İspanya ve Portekiz'de aşırı sıcak hava nedeniyle en az 281 kişi öldü. Aşırı sıcaklar ormanları da yakmaya başladı. Orman yangınları yüzünden binlerce kişi tahliye edilirken, İngiltere'de alarmın rengi kırmızı oldu. Ülkede sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Avrupa aşırı sıcaklarla kavruluyor! Yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı: Alarmın rengi ise kırmızı

Avrupa sıcak hava yüzünden alarmda. Aşırı sıcak hava dalgasının günlerdir etkisinde olan Avrupa'dan endişelendiren haberler geliyor. Öyle ki İspanya ve Portekiz'de en az 281 kişinin öldüğü bilgisi büyük paniğe yol açtı. Üstelik aşırı sıcaklar ormanları da yakıyor. Portekiz, İspanya ve Fransa gibi ülkeler çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi de tahliye edildi. İngiltere'de ise kırmızı alarm verildi. İşte Avrupa'nın aşırı sıcaklarla mücadelesi...

FRANSA'DA BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre, Fransa'nın güney-batısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle son birkaç gün içinde 10 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bordeaux'nun güneybatısındaki Cazaux'da polis memurları ev ev dolaşarak 4 bin kişiyi tahliye etti. Araçlarıyla bölgeyi terk etmeye çalışanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Fransa

Arcachon ve Landiras yakınlarında 73 kilometre karelik bir çamlık alan yandı. Her gün itfaiyeciler ve sivil savunma ekipleri yaşananlarla mücadele etmeye çalışıyor.

PORTEKİZ TEMMUZ AYININ EN YÜKSEK SICAKLIĞINI ÖLÇTÜ

Portekiz'de de durum Fransa'dan pek farklı değil. Portekizli yetkililer, yılın şimdiye kadarki en sıcak günü olan Çarşamba günü kuzeydeki Pinhao kasabasında sıcaklığın 47 derece olarak ölçüldüğünü kaydetti. Yetkililere göre bu Portekiz'de Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık.

Portekiz sağlık yetkilileri, 7 Temmuz'dan bu yana, normale göre 231 fazladan ölüm kaydedildiğini belirterek bunların aşırı sıcaktan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, sıcakların en çok yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanları etkilediğini söylüyor.

Ayrıca Portekiz bu hafta orman yangınlarından etkilenen ülkelerden biri oldu. Aşırı sıcaklar ve kuraklığın etkisiyle çıkan şiddetli yangınlardan evlerini kurtarmak isteyen Portekizliler 3.000'den fazla itfaiyeci birlikte mücadele etti. Ülkenin Sivil Koruma Dairesi, Cuma günü 10 yangının hala devam ettiğini ve en çok endişeye kuzeydeki yangınların neden olduğunu kaydetti.

portekiz

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40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları İspanya'da da etkili olurken, sıcak hava dalgasının başladığı Pazartesi gününden itibaren 48 saat içinde en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi de sürüyor.

İNGİLTERE İLK KEZ KIRMIZI ALARM VERDİ

İngiltere'nin hava durumu kurumu Met Office, pazartesi ve salı günleri ülkedeki hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşmasını beklediği için ülkede ilk kez kırmızı alarm yayınladı.

Met Office, beklenen rekor sıcaklıkların "ciddi hastalık veya hayati tehlike" riski oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İspanya Portekiz sıcaklık
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