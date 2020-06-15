HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa Aşıya Erişim İçin Harekete Geçti

Avrupa Aşıya Erişim İçin Harekete Geçti

15.06.2020 19:21 | Son Güncelleme

ABD’nin ardından İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa da Corona aşısı yarışını önde götüren firmalar arasındaki İngiliz ecza devi AstraZeneca’yla 300 milyon doz aşı için 750 milyon Euro’luk anlaşma yaptı. Aşı dağıtımının ülkelerin nüfusuyla orantılı şekilde yapılacağı açıklandı

Avrupa Aşıya Erişim İçin Harekete Geçti

ABD’nin ardından İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa da Corona aşısı yarışını önde götüren firmalar arasındaki İngiliz ecza devi AstraZeneca’yla 300 milyon doz aşı için 750 milyon Euro’luk anlaşma yaptı. Aşı dağıtımının ülkelerin nüfusuyla orantılı şekilde yapılacağı açıklandı.

Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya’nın oluşturduğu Kapsayıcı Aşı İttifakı’nın (IVA) AstraZeneca’yla imzaladığı anlaşmayla ilgili açıklama yapan İtalya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ittifaktaki ülkelerin 100 milyon ilave doz alımı yapma seçeneğine sahip olduğunu ve İtalya’nın kendi payına düşen 75 milyon doz için 185 milyon Euro ödeyeceğini söyledi.

Fransa başka aşı anlaşmaları da yapmaya çalışıyor

Reuters’ın Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Fransa, Corona aşısı üzerinde çalışan başka ilaç firmalarıyla da benzer anlaşmalar yapmayı umuyor.

Avrupa’da hükümetler, başarı vadeden Corona virüsü aşılarına erişim garantisi sağlamak için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Bu yarışı, Avrupa Birliği’nin aşı konusunda dünyadaki diğer bölgelere veya ülkelere göre daha yavaş hareket ettiği kaygıları tetikledi.

Geçtiğimiz ay, ürettiği ilk aşı dozlarını kendisine hızla araştırma fonu sağlayan ABD’ye göndereceğini açıklayan Fransız ilaç firması Sanofi’nin Avrupa’ya aşı konusunda daha fazla işbirliği yapma çağrısı, AB içinde tartışma yaratmıştı.

Firmanın CEO’su Paul Hudson, daha sonra bu açıklamalarını yumuşatarak, Corona virüsüne karşı etkili olduğu kanıtlanan bir aşının dünyanın her yerine ulaşacağına vurgu yapmıştı.

Salı günü Sanofi’nin aşı fabrikalarından birini ziyaret etmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu ziyareti sırasında firmanın tedavi ve üretim çabalarına destek sözü vermesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Nijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümüNijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Koronavirüsle mücadelede önemli adım! 81 kentte başladı

Koronavirüsle mücadelede önemli adım! 81 kentte başladı

Şezlongta sere serpe... Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Şezlongta sere serpe... Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Diğer Haberler
Almanya'da gündem Türkiye! Milletvekili Arif Taşdelen mektupla talep etti

Almanya'da gündem Türkiye! Mektup yazarak talep etti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 371'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 371'e yükseldi

Yolsuzluk tartışmaları istifa getirdi! Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev görevi bıraktı

Yolsuzluk tartışmaları istifa getirdi! Başbakan görevi bıraktı

Milyonlarca yıl önce yaşamış! 2 ayağı üzerinde yürüyebilen timsah türü bulundu

Heyecanlandıran keşif: İki ayağı üzerinde yürüyordu

Nijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü

Nijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü

Korona neden ABD, İtalya ve İngiltere'de daha çok öldürüyor? Korkutan açıklama geldi

Korona neden ABD, İtalya ve İngiltere'de daha çok öldürüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.