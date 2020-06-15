Avrupa Aşıya Erişim İçin Harekete Geçti

ABD’nin ardından İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa da Corona aşısı yarışını önde götüren firmalar arasındaki İngiliz ecza devi AstraZeneca’yla 300 milyon doz aşı için 750 milyon Euro’luk anlaşma yaptı. Aşı dağıtımının ülkelerin nüfusuyla orantılı şekilde yapılacağı açıklandı.
Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya’nın oluşturduğu Kapsayıcı Aşı İttifakı’nın (IVA) AstraZeneca’yla imzaladığı anlaşmayla ilgili açıklama yapan İtalya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ittifaktaki ülkelerin 100 milyon ilave doz alımı yapma seçeneğine sahip olduğunu ve İtalya’nın kendi payına düşen 75 milyon doz için 185 milyon Euro ödeyeceğini söyledi.
Fransa başka aşı anlaşmaları da yapmaya çalışıyor
Reuters’ın Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Fransa, Corona aşısı üzerinde çalışan başka ilaç firmalarıyla da benzer anlaşmalar yapmayı umuyor.
Avrupa’da hükümetler, başarı vadeden Corona virüsü aşılarına erişim garantisi sağlamak için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Bu yarışı, Avrupa Birliği’nin aşı konusunda dünyadaki diğer bölgelere veya ülkelere göre daha yavaş hareket ettiği kaygıları tetikledi.
Geçtiğimiz ay, ürettiği ilk aşı dozlarını kendisine hızla araştırma fonu sağlayan ABD’ye göndereceğini açıklayan Fransız ilaç firması Sanofi’nin Avrupa’ya aşı konusunda daha fazla işbirliği yapma çağrısı, AB içinde tartışma yaratmıştı.
Firmanın CEO’su Paul Hudson, daha sonra bu açıklamalarını yumuşatarak, Corona virüsüne karşı etkili olduğu kanıtlanan bir aşının dünyanın her yerine ulaşacağına vurgu yapmıştı.
Salı günü Sanofi’nin aşı fabrikalarından birini ziyaret etmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu ziyareti sırasında firmanın tedavi ve üretim çabalarına destek sözü vermesi bekleniyor.