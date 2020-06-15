Avrupa Aşıya Erişim İçin Harekete Geçti

ABD’nin ardından İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa da Corona aşısı yarışını önde götüren firmalar arasındaki İngiliz ecza devi AstraZeneca’yla 300 milyon doz aşı için 750 milyon Euro’luk anlaşma yaptı. Aşı dağıtımının ülkelerin nüfusuyla orantılı şekilde yapılacağı açıklandı.

Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya’nın oluşturduğu Kapsayıcı Aşı İttifakı’nın (IVA) AstraZeneca’yla imzaladığı anlaşmayla ilgili açıklama yapan İtalya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ittifaktaki ülkelerin 100 milyon ilave doz alımı yapma seçeneğine sahip olduğunu ve İtalya’nın kendi payına düşen 75 milyon doz için 185 milyon Euro ödeyeceğini söyledi.

Fransa başka aşı anlaşmaları da yapmaya çalışıyor

Reuters’ın Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Fransa, Corona aşısı üzerinde çalışan başka ilaç firmalarıyla da benzer anlaşmalar yapmayı umuyor.

Avrupa’da hükümetler, başarı vadeden Corona virüsü aşılarına erişim garantisi sağlamak için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Bu yarışı, Avrupa Birliği’nin aşı konusunda dünyadaki diğer bölgelere veya ülkelere göre daha yavaş hareket ettiği kaygıları tetikledi.