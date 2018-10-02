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Avrupa bankacılık müşterileri saldırı altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 08:28 | Son Güncelleme

Siber suçluların ihtiyaca göre eklenti dahil ettiği DanaBot zararlı; Polonya, İtalya, Almanya, Avusturya ve Ukrayna’da ortaya çıktı. Bu truva atı, cihazların kontrolünü ele geçirerek, finansal bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa bankacılık müşterileri saldırı altında

ESET Araştırmacılarının tespitlerine göre, modüler bir bankacılık Truva atı olan DanaBot, aslında ilk kez Mayıs 2018'de Avustralyalı kullanıcıları hedefleyen kötü amaçlı e-posta saldırılarında keşfedildi. Ancak zararlı yazılım, Eylül 2018 itibarıyla yoğun şekilde Avrupa’da Polonya, İtalya, Almanya, Avusturya ve Ukrayna'da ortaya çıktı ve böylece faaliyet alanını genişletti.

DanaBot truva atı, çok aşamalı ve çok bileşenli bir mimariye sahip. Özelliklerinin çoğu ise eklentiler tarafından uygulanıyor. Keşfedildiği zamanlarda, zararlı yazılımın aktif gelişim sürecinde olduğu belirtilirken, uzmanlar bu gelişimin hala devam ettiğine dikkat çekiyor.

Avustralya'da yaygın olarak rapor edilen başlangıç saldırısından yalnızca iki hafta sonra DanaBot, Polonya’yı hedefleyen bir saldırı dalgasında tespit edildi. Polonya saldırısının arkasındaki saldırganlar, kurbanlarını tehlikeye atmak için çeşitli firmalardan gönderilmiş sahte faturalar içeren e-postaları kullanıyor. Kullanıcılar, eklentilere tıklayarak, truva atını kendi sistemine bulaştırıyor.

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ MODÜLER OLMASI

Modüler mimarisi göz önüne alındığında DanaBot, sahip olduğu özelliklerin çoğu için eklentilere ihtiyaç duyuyor. ESET araştırmacılarına göre zararlı yazılım bu sayede ihtiyaca göre kullanım alanını değiştirebiliyor. ESET uzmanlarının tespit ettiği eklentiler ise şöyle sıralanıyor:

VNC eklentisi - Kurbanın bilgisayarıyla bağlantı kurarak onu uzaktan kontrol eder.
Sniffer eklentisi - Genelde internet bankacılığı sitelerini ziyaret ederken kurbanın tarayıcısına zararlı scriptler enjekte eder.
Stealer eklentisi - Pek çok farklı uygulamadan parola bilgilerini toplar. (tarayıcılar, FTP istemcileri, VPN istemcileri, anlık mesajlaşma ve e-posta programları, poker programları vs.).
TOR eklentisi - Bir TOR proxy yükleyerek .onion web sitelerine erişim sağlar.

MODÜLER MİMARİYLE ETKİ ALANLARINI GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYOR

ESET Araştırmacılarının bulguları, DanaBot'un hala aktif olarak kullanılmakta ve geliştirilmekte olduğunu ve Avrupa ülkeleri arasında yeni hedefler keşfetmeye çalıştığına işaret ediyor. Avrupa ülkelerine odaklanan son saldırı dalgalarında görülen yeni özellikler, DanaBot'un arkasındaki saldırganların zararlı yazılımın modüler mimarisini kullanarak etki alanlarını ve başarı oranlarını artırmaya çalıştıklarını göstermektedir. ESET yazılımları, tüm DanaBot bileşenlerini ve eklentilerini tespit edip engellemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
DanaBot ESET virüs

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