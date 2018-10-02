Avrupa bankacılık müşterileri saldırı altında

ESET Araştırmacılarının tespitlerine göre, modüler bir bankacılık Truva atı olan DanaBot, aslında ilk kez Mayıs 2018'de Avustralyalı kullanıcıları hedefleyen kötü amaçlı e-posta saldırılarında keşfedildi. Ancak zararlı yazılım, Eylül 2018 itibarıyla yoğun şekilde Avrupa’da Polonya, İtalya, Almanya, Avusturya ve Ukrayna'da ortaya çıktı ve böylece faaliyet alanını genişletti.

DanaBot truva atı, çok aşamalı ve çok bileşenli bir mimariye sahip. Özelliklerinin çoğu ise eklentiler tarafından uygulanıyor. Keşfedildiği zamanlarda, zararlı yazılımın aktif gelişim sürecinde olduğu belirtilirken, uzmanlar bu gelişimin hala devam ettiğine dikkat çekiyor.

Avustralya'da yaygın olarak rapor edilen başlangıç saldırısından yalnızca iki hafta sonra DanaBot, Polonya’yı hedefleyen bir saldırı dalgasında tespit edildi. Polonya saldırısının arkasındaki saldırganlar, kurbanlarını tehlikeye atmak için çeşitli firmalardan gönderilmiş sahte faturalar içeren e-postaları kullanıyor. Kullanıcılar, eklentilere tıklayarak, truva atını kendi sistemine bulaştırıyor.