Avrupa Başkentlerinde Irkçılık Karşıtı Protestolar

İtalya’nın başkenti Roma’yla İngiltere’nin başkenti Londra ırkçılık karşıtı gösterilerin haftanın son gününde de gerçekleştiği başkentlerden bazılarıydı.

Roma’da binlerce kişi “adalet yok, barış yok” sloganları attı. Londra’da da binlerce kişi yetkililerin Corona uyarılarını dikkate almadan sokaklara döküldü.

Londra’daki gösteri Amerikan Büyükelçiliği önünde gerçekleşti.

Bazı göstericilerin “İngiltere de suçlu” yazılı pankartlar taşıdığı dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock gösteri öncesi protestoların virüsün hızlı yayılmas riskini arttırdığını kaydetmişti.

Avrupa’da başka bölgelerde de protestolar vardı. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 10 binden fazla kişi bir araya geldi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de de yüzlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü.

İspanya’nın başkenti Madrid gösterilere sahne olan bir diğer başkentti.

Cumartesi günü de dünya genelinde binlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösterilerde bir araya gelmişti.

Amerika’nın başkenti Washington’daki geniş katılımlı gösteri akşam saatlerine kadar sürmüştü.

Amerika’nın Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta siyah George Floyd’un polisin gözaltına alırken nefessiz kalarak yaşamını yitirmesi önce Amerika’da ardından dünya genelinde protestolara neden olmuştu.

Protestocular hem ırkçılığı hem de polis şiddetini protesto ediyor.

Olaya karışan polisler görevlerinden alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

